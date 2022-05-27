«Женится в седьмой раз»: Садальский сообщил о свадьбе Алибасова на украинской беженке Леночке

Продюсер, которому 74 года, решил снова связать себя узами Гименея.

Станислав Садальский в «Телеграме» сообщил, что 74-летний продюсер Бари Алибасов решил жениться в седьмой раз. Как отметил актер, прекрасный подарок к своему юбилею получила его любимая коллега Мария Шукшина.

«Экс-отчим Алибасов женится в седьмой раз. На беженке с Украины Леночке. Сегодня в квартире в Мерзляковском переулке не продохнуть от журналистов! Посаженая мать Оля Шукшина (надо зарабатывать). Лида поздравила брачующихся по видеосвязи и пожелала невесте переписать свою квартире в Луганске на Бари». Станислав Садальский

При этом Станислав Садальский заметил, что сын Бари Алибасова находится в самом настоящем бешенстве. Его никто не поставил в известность.

Ранее Бари Алибасов был женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. При этом их брак завершился громкой историей с квартирой, которая оказалась переписана на помощника Алибасова.

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