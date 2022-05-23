«Никто не выходил трезвый на сцену»: Васильева рассказала, что творилось в Театре Маяковского

Как отметила актриса, ей страшно вспоминать, что тогда творилось.

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что в девяностые годы в Театре имени Маяковского пили все ее коллеги.

«В девяностые чего только не было, конечно. Это уже не секрет, что я вам скажу. В Театре Маяковского, когда были запреты, вот тогда было самое пьянство. Жесткое, страшное. В театре никто не выходил трезвый на сцену. Никогда и не один человек». Татьяна Васильева

Как отметила актриса, тогда они играли такие эпопеи. «Я играла английскою королеву, а там девушки появлялись на сцене вместе со мной подшофе. Отыграла я один монолог. Ко мне подходили коллеги и говорили: «Я просто пьяная». Мне страшно вспоминать. Это беспредел и предательство профессии», — заявила Татьяна Васильева.

Раннее Татьяна Васильева рассказала, что и сама в те годы употребляла алкоголь. Сейчас, по ее словам, она знает свою меру.

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