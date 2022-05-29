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Новости шоу-бизнеса: Макаревич послал россиян на четыре буквы, Садальский высказался о событиях на Украине, Шахназаров пригвоздил сбежавших звезд

Об этих и других новостях - в обзоре Teleprogramma.pro.

Новости шоу-бизнеса: Макаревич послал россиян на четыре буквы, Садальский высказался о событиях на Украине, Шахназаров пригвоздил сбежавших звезд
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Живущей ныне в Израиле Андрей Макаревич послал россиян на четыре буквы, а Станислав Садальский тем временем высказался о событиях на Украине. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 28 мая, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Андрей Макаревич послал россиян

Сбежавший в Израиль Андрей Макаревич продолжает едко высказываться в адрес России. В своем очередном интервью музыкант признался, что его раздражают некоторые люди.

«А кто пишет букву Z — да пошли они в ж…», — заявил Андрей Макаревич.

Станислав Садальский высказался о событиях на Украине

Актер Станислав Садальский решил высказаться о событиях на Украине. По его словам, люди, которые боролись против русского языка, должны быть наказаны.

Станислав Садальский
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

«Словом, – это все последствия их мер в отношении русских и русского языка. За что боролись, на то и напоролись. Скажу я так. Но при этом никакого чувства удовлетворения я не испытываю», — сказал Садальский.

Филипп Киркоров хочет отправить Ольгу Бузову на «Евровидение»

Филипп Киркоров заявил, что в 2023 году певица Ольга Бузова могла бы поехать на «Евровидение». Правда, представляла бы она там не Россию, а крохотное государство Сан-Марино.

Филипп Киркоров и Ольга Бузова
Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

«На мой взгляд, пока свободно Сан-Марино, ты вполне могла стать ее представительницей и достойно представить страну», — высказался Киркоров.

Михаил Шахназаров пригвоздил сбежавших из России звезд

Публицист Михаил Шахназаров не раз высказывался в адрес тех звезд, кто уехал из России. На этот раз журналист заметил, что все селебрити прекрасно осознают то, что сделали.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

«Те люди, которые сейчас сделали тот или иной выбор, они прекрасно осознают, что времена наступили роковые по-настоящему. И понятия «испугавшийся патриот» или «испуганный патриот» – не существует», — заявил Шахназаров.

Суд развел Джонни Деппа и Эмбер Херд

Накануне стало известно, что суд поставил точку в бракоразводном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд. Постановление будет озвучено 31 мая.

Джонни Депп
Джонни Депп. Фото: Global Look Press

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