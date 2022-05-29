Новости шоу-бизнеса: Макаревич послал россиян на четыре буквы, Садальский высказался о событиях на Украине, Шахназаров пригвоздил сбежавших звезд

Об этих и других новостях - в обзоре Teleprogramma.pro.

Живущей ныне в Израиле Андрей Макаревич послал россиян на четыре буквы, а Станислав Садальский тем временем высказался о событиях на Украине. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 28 мая, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Андрей Макаревич послал россиян

Сбежавший в Израиль Андрей Макаревич продолжает едко высказываться в адрес России. В своем очередном интервью музыкант признался, что его раздражают некоторые люди.

«А кто пишет букву Z — да пошли они в ж…», — заявил Андрей Макаревич.

Станислав Садальский высказался о событиях на Украине

Актер Станислав Садальский решил высказаться о событиях на Украине. По его словам, люди, которые боролись против русского языка, должны быть наказаны.

«Словом, – это все последствия их мер в отношении русских и русского языка. За что боролись, на то и напоролись. Скажу я так. Но при этом никакого чувства удовлетворения я не испытываю», — сказал Садальский.

Филипп Киркоров хочет отправить Ольгу Бузову на «Евровидение»

Филипп Киркоров заявил, что в 2023 году певица Ольга Бузова могла бы поехать на «Евровидение». Правда, представляла бы она там не Россию, а крохотное государство Сан-Марино.

«На мой взгляд, пока свободно Сан-Марино, ты вполне могла стать ее представительницей и достойно представить страну», — высказался Киркоров.

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Михаил Шахназаров пригвоздил сбежавших из России звезд

Публицист Михаил Шахназаров не раз высказывался в адрес тех звезд, кто уехал из России. На этот раз журналист заметил, что все селебрити прекрасно осознают то, что сделали.

«Те люди, которые сейчас сделали тот или иной выбор, они прекрасно осознают, что времена наступили роковые по-настоящему. И понятия «испугавшийся патриот» или «испуганный патриот» – не существует», — заявил Шахназаров.

Суд развел Джонни Деппа и Эмбер Херд

Накануне стало известно, что суд поставил точку в бракоразводном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд. Постановление будет озвучено 31 мая.

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