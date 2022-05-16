«Утренний бодрячок»: Ирина Агибалова в тельняшке и рваных шортах устроила танцы у бассейна своего особняка на Кипре

57-летняя телебабушка Ирина Агибалова обожает удивлять свою аудиторию в соцсети. Кажется, она умеет все.

Ирина Агибалова прекрасно готовит, у нее стильный дом на Кипре, шикарный ухоженный участок. А еще Ирина Александровна хороша собой, стройна и очень витальна.

Жизнеутверждающим видео Ирина Агибалова поделилась с подписчиками микроблога в понедельник утром.

Экс-участница «Дома-2» в кадре выплясывает на залитом солнце участке своего особняка на Кипре. Ирина Агибалова танцует под хит Олега Газманова «Ты морячка, я моряк».

Облачена телебабушка под стать песне — на ней тельняшка и голубые рваные шорты. На голове у Ирины Агибаловой задорный хвостик, на лице — широченная улыбка.

«Утренний бодрячок от меня вам в ленту», — написала под видео Ирина Агибалова.

Подписчики пришли в восторг от зажигательных кадров. Они признались, что у них тоже ноги пошли в пляс.

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