«В жрун-клубе у Николя»: Садальский набросился на Цискаридзе из-за низкого рейтинга «Сегодня вечером»

Известный актер и популярный блогер Стас Садальский вновь высказался о субботней программе Первого канала «Сегодня вечером».
С некоторого времени передачу вместо сбежавшего в Израиль Максима Галкина ведет артист балета Николай Цискаридзе.
На этот раз Стас Садальский говорил со знанием дела. Раньше он основывался только на рейтингах, а сейчас посмотрел программу и остался, мягко говоря, не в восторге.
«Ну поверьте, ничего личного, только цифры рейтинга. Посмотрел вчерашний «Сегодня вечером». Кто участвует в жрун-клубе у Николя, те же и оне же, надоевшие.
Что-то в датском королевстве прокисло, если на ночь глядя говорят о каше с блинами. Понял секрет Андрея Малахова и его огромный рейтинг — приглашает тех, кто не мозолит глаза на ТВ. Восхищаюсь», — высказался Стас Садальский в телеграм-канале.
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