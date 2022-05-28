Филипп Киркоров объявил о планах отправить Ольгу Бузову на «Евровидение» от Сан-Марино

Как заметил поп-король, певица вполне могла бы стать представительницей от этой страны на песенном конкурсе.

Музыкант Филипп Киркоров заявил, что в 2023 году певица Ольга Бузова могла бы поехать на музыкальный песенный конкурс «Евровидение». Правда, представляла бы она там не Россию, а крохотное государство Сан-Марино.

«На мой взгляд, пока свободно Сан-Марино, ты вполне могла стать ее представительницей и достойно представить страну». Филипп Киркоров

Напомним, что Россию в этом году на «Евровидение» не допустили. А вот сам Филипп Киркоров на песенном конкурсе побывал как независимый гость, сообщает dni.ru.

Заметим, что Сан-Марино участвует в «Евровидении» с 2008 года. Эта страна никогда не попадала в тройку сильнейших на популярном песенном конкурсе.

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