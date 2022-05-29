«Упала доска на меня»: Филипп Киркоров получил серьезную травму во время ремонта дома

Музыкант сам лишь отшучивается, что его достала «бандитская пуля».

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что недавно пострадал при ремонте своего шикарного дома. У него достаточно серьезная травма руки.

«Все вы заметите. Бандитская пуля. Скажу так. Я же ремонтом дома занимаюсь. Упала доска на меня. Мы переделали весь дом, весь сад». Филипп Киркоров

По словам Филиппа Киркорова, кое-какие работы он делает дома сам. «Мы сделали Мартину спортивную площадку для футбола. Я балконы не люблю. И мы все балконы переделали в зимние сады», — заявил довольный собой поп-король.

Напомним, что у Филиппа Киркорова один из самых шикарных загородных домов среди звезд шоу-бизнеса. Не так давно видео из дома поп-короля выкладывала его подруга Наташа Королева.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.