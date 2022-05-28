«Стало появляться большое количество женщин»: Гусева объяснила, почему Киркоров не сделал ей предложение

Как отметил диджей, поп-король пока не может определиться, с кем ему в этой жизни комфортнее.

Диджей и давняя подруга поп-короля Филиппа Киркорова Катя Гусева объяснила, почему музыкант, который всегда испытывал к ней симпатию, так и не решился сделать предложение о свадьбе.

«Потому что в его жизни стало появляться большое количество женщин. И он, как мне кажется, на данный момент не может определиться, с кем ему лучше и комфортней». Катя Гусева

По словам Кати Гусевой, она как культурный человек не стала проявлять чрезмерную активность. Гусева посчитала, что Киркоров может подумать, что она чересчур навязчивая. Как она заметила, первый шаг должен был сделать поп-король, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Филипп Киркоров всегда тепло отзывался о Кате Гусевой. Многие друзья считали, что они рано или поздно сыграют свадьбу.

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