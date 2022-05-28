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Она могла бы стать тещей Киркорова: Стоцкая показала свою моложавую маму-красавицу

Трудно поверить, что на фотографии мать и дочь, а не ровесницы-подружки.

Она могла бы стать тещей Киркорова: Стоцкая показала свою моложавую маму-красавицу
Анастасия Стоцкая. Фото: соцсети

39-летняя певица Анастасия Стоцкая накануне праздновала окончание начальной школы своего сына. 10-летний Саша уже вырос совсем большой и в следующем году переходит на среднюю ступень образования. По такому случаю на выпускном присутствовали родные школьника – мама, сестра и бабушка.

Анастасия Стоцкая с мамой. Фото: соцсети

Стоцкая на фотографиях показала не только подросшего сына, так похожего на Филиппа Киркорова. Но и свою красавицу-маму. Анна Семеновна выглядит очень молодо, красивая блондинка рядом со звездной дочкой больше похожа на ровесницу-подружку.

Анастасия Стоцкая с мамой. Фото: соцсети

Кстати, Анна Семеновна могла бы стать тещей Филиппа Киркорова. В 2000-е годы у Стоцкой случился роман с Киркоровым, бывшим на тот момент ее продюсером. Об этом музыкант рассказывал сам.

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