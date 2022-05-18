Паховую зону забыла прикрыть: похудевшая Саша Черно в желтом микротопе обнажила проблемные места фигуры

Бодипозитивная экс-участница проекта «Дом-2» Саша Черно никогда не стеснялась демонстрировать свое пышное тело.

Не так давно она взялась за себя и за несколько месяцев успела избавиться от пятидесяти килограммов.

До идеальной фигуры Саше Черно еще очень далеко, но, похоже, ее это не очень смущает. Саша Черно носит обтягивающие джинсы, укороченные джемпера и даже топы, не заботясь о том, чтобы прикрыть паховую зону. Для девушек ее комплекции это очень важно.

В телеграм-канале Саша Черно показала видео, на котором предстала в желтом микротопе, обнажив проблемные зоны. К счастью, это была примерка. Саша Черно дала понять, что появляться в таком виде на людях она не планирует.

«Вот такой вот джемпер укороченный вместе с укороченным топом. Мне такое носить нельзя, так как у меня есть проблемные зоны», — сказала в кадре Саша Черно.

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