«165 килограмм самооценки»: Саша Черно из «Дома-2» показала, как выглядела чуть больше года назад

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно доказала, что не прочь поиронизировать над собой.

Бывшая участница «Дома-2», дама весомых достоинств Саша Черно некоторое время назад основательно взялась за себя.

Саша Черно пошла на кардинальные меры, благодаря которым за последние полгода смогла избавиться от пятидесяти килограмм лишнего веса.

И борьба за стройность еще продолжается. На этот раз Саша Черно дает понять, что настроена решительно. Она обожает показывать фотографии себя постройневшей. А также Саша Черно часто напоминает поклонникам, как выглядела еще год назад с небольшим.

В телеграм-канале Саша Черно поделилась архивным видео, которое было сделано зимой прошлого года. В кадре Саша Черно предстала в худи и пуховике.

«Ну как же я могу пройти мимо таких зеркал. Шикарно. Да? Королева, королева!» — говорила в кадре Саша Черно.

Сейчас ее это видео уверенной в себе бодипозитивной девицы очень веселит.

«165 килограмм самооценки. Январь 2021 года», — подписала Саша Черно кадры.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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