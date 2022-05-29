Мамина копия: Ирина Млодик подловила растрепанную и в пижаме старшую дочку от Эммануила Виторгана

Ирина Млодик и Эммануил Виторган растят двух очаровательных дочерей Этель и Клару.

Звездная мама периодически делится в микроблоге снимками и видео с участием подрастающих наследниц. И всякий раз кадры вызывают умиление и восхищение у поклонников пары.

Хорошенькие девочки с густыми вьющимися волосами никого не оставляют равнодушными. На этот раз Ирина Млодик поделилась снимком старшей дочери Этель, который сделала после пробуждения малышки.

Этель сидит на кровати в пижаме, ее красивые волосы растрепаны, что придает девочке еще больше очарования.

«Доброе утро! Скорее бы лето», — подписала кадр Ирина Млодик.

Поклонники тут же отреагировали, заявив, что Этель – копия мамы.

«Так на вас похожа», «Какая она лапочка», «Ирина, у вас, кажется, всегда лето и солнышко с вашими девочками», «Какая красотка, как подросла!» — высказались в Сети.

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