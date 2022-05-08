Все трое на одно лицо: Ирина Млодик предстала на редком фото с мамой и сестрой-близнецом

Восьмого мая в США и Европе отмечается День матери.

Так что, микроблоги звезд в это воскресенье наполняются семейными снимками, на которых знаменитости предстают в компании своих самых близких людей.

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик поделилась фото, на котором запечатлена с сестрой-близнецом Аллой и мамой.

«С Днем матери! Поздравляю всех мамочек на свете! А у кого еще нет деток, пусть появятся! Я вам посылаю на счастье!» — написала под фото Ирина Млодик.

Поклонники тут же отметили, что все три женщины на снимке очень похожи между собой, практически – одно лицо.

Напомним, Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе с дочками Этель и Кларой сейчас находятся в Турции. Семейство отправилось туда на отдых на майские праздники.

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