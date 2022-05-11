«Рыбка по гороскопу и по жизни»: Млодик поплескалась в бассейне со старшей дочкой от Виторгана

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган эти майские дни проводят вместе с дочками на отдыхе в Турции.
Ирина Млодик часто делится видеозарисовками о семейных каникулах в своем микроблоге. Позитивные и жизнерадостные кадры часто появляются на ее странице, всякий раз вызывая восторг и умиление поклонников.
На этот раз Ирина Млодик показала, как вместе со старшей дочкой Этель купается в бассейне. Мама учит малышку плавать.
У Этель специальные надувные нарукавнички, которые помогают хорошо держаться на воде. Уроки плавания доставляют удовольствие наследнице Ирины Млодик и Эммануила Виторгана.
«Наша Этель — рыбка по гороскопу и по жизни», — подписала видео Ирина Млодик.
Подписчики восхитились милыми кадрами и пожелали звездной семье прекрасного отдыха в Турции.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.