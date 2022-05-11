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«Рыбка по гороскопу и по жизни»: Млодик поплескалась в бассейне со старшей дочкой от Виторгана

Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе с Этель и Кларой отдыхают в Турции.

«Рыбка по гороскопу и по жизни»: Млодик поплескалась в бассейне со старшей дочкой от Виторгана
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: соцсети

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган эти майские дни проводят вместе с дочками на отдыхе в Турции.

Ирина Млодик часто делится видеозарисовками о семейных каникулах в своем микроблоге. Позитивные и жизнерадостные кадры часто появляются на ее странице, всякий раз вызывая восторг и умиление поклонников.

На этот раз Ирина Млодик показала, как вместе со старшей дочкой Этель купается в бассейне. Мама учит малышку плавать.

У Этель специальные надувные нарукавнички, которые помогают хорошо держаться на воде. Уроки плавания доставляют удовольствие наследнице Ирины Млодик и Эммануила Виторгана.

«Наша Этель — рыбка по гороскопу и по жизни», — подписала видео Ирина Млодик.

Подписчики восхитились милыми кадрами и пожелали звездной семье прекрасного отдыха в Турции.

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