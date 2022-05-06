«Мои любимые»: Ирина Млодик подловила нежный момент общения Эммануила Виторгана с дочкой Кларой

Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе с малышками Этель и Кларой отдыхают в Турции.

Рождение дочерей-погодок Этель и Клары полностью изменило жизнь Ирины Млодик и Эммануила Виторгана.

Зрелая пара наслаждается общением с малышками и получает истинное удовольствие, наблюдая за тем, как растут и меняются Этель и Клара.

В эти майские дни звездные родители вместе с дочками отдыхают в Турции. В микроблоге Ирина Млодик поделилась трогательным снимком, который сделала на пляже.

В кадре запечатлен Эммануил Виторган, тающий от любви и нежности. В этот момент на грудь к папе прилегла крошка Клара, младшая дочка Виторган и Млодик.

«Мои любимые», — подписала снимок Ирина Млодик.

Напомним, приехав в Турцию, Ирина Млодик разместила в Сети пост, сообщив, что они приехали всего лишь на несколько дней отдохнуть. Звездная пара опасается спекуляций на тему своего отъезда, как это было в случае их поездки в Юрмалу в конце февраля.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.