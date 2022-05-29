«Зашло?»: Юлия Салибекова сделала химическую завивку на свои огненно-рыжие волосы

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова вновь сменила имидж, но ее преображение не вдохновило поклонников.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после разрыва с мужем Тиграном постоянно экспериментирует с образами.

Сначала она перекрасила свои темные волосы в умеренно-рыжий цвет. Через какое-то время локоны стали ярче, превратившись в огненно-рыжие. А теперь еще Юлия Салибекова решилась на химическую завивку.

Снимком, на котором она предстала в кудрях, Юлия Салибекова поделилась в микроблоге.

«Я в восторге! Не думала, что можно так меняться. Зашло?» — спросила мнения своей аудитории Юлия Салибекова.

Но подписчики заявили, и кстати, уже не в первый раз, что такой оттенок волос не идет Юлии, а вместе с кудрями еще и добавляет ей возраст.

«Юль, не то. Старит и цвет дешево смотрится», «Если женщина сделала химию, это уже прощай молодость», «Колхоз», «Долой этот цвет», — высказались в Сети.

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