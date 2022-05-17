Старшие в одинаковых куртках: Юлия Салибекова вышла одна на прогулку с тремя сыновьями после развода

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова в одиночку справляется с родительскими обязанностями.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлела фрагмент прогулки с сыновьями.

Она одна вышла на променад с тремя детьми. Старший из мальчиков, Ролан, помогает маме присматривать за двумя братьями Эльдаром и Багратом. Два старших сына облачены в одинаковые курточки.

Сыновья попросили у Юлии Салибековой купить им мелки, и она им тут же пообещала.

Пока Юлия Салибекова одна справляется с родительскими обязанностями, папа ее троих сыновей Тигран Салибеков находится на «Доме-2».

Он стал участником реалити-шоу, чтобы забыть жену и построить новые отношения. Сейчас у него роман с тезкой бывшей супруги, Юлией Белой.

Напомним, в минувший понедельник, 16 мая, Юлия и Тигран Салибековы официально развелись.

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