«Меня предали»: Юлия Салибекова рассказала, почему на самом деле разводится с Тиграном

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова призналась, что ей было очень страшно.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова продолжает анализировать произошедшую в ее жизни драму.

Спустя десять лет совместной жизни и рождения троих сыновей, Юлия Салибекова приняла решение расстаться с мужем Тиграном Салибековым.

Причины разрыва она видит в самом начале их отношений. И сейчас Юлия Салибекова дает совет юным девушкам не связываться с мужчиной, если есть хоть малейшие сомнения и что-то в его поведении напрягает. По словам Салибековой, после создания семьи ситуация только обострится.

Экс-участница «Дома-2» призналась, что ей было страшно идти на разрыв с Тиграном, но по-другому поступить она не могла. Юлия Салибекова назвала Тиграна дважды предателем, имея в виду, вероятно, историю десятилетней давности.

Тогда, узнав, что Юля беременна, Тигран настаивал на аборте. Это был первый звоночек, на который она предпочла не обращать внимания.

«Сначала было страшно, но потом я начала осознавать, что, если человек предал, оправдания ему нет. Меня предали второй раз и опять из-за родителей, как и десять лет назад. Значит, это будет повторяться. Повторяться, пока я буду любить и вкладываться. Нечестно как-то. Я родилась, чтобы быть счастливой. Надо что-то делать!» — рассказала в микроблоге Юлия Салибекова.

Напомним, развод Салибековых состоится в суде в ближайший понедельник, 30 мая.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.