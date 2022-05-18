«Тестирую «маздочку»: Юлия Салибекова выбирает новую машину в салоне после развода

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с Тиграном учится жить без мужской поддержки.

Когда-то функции ее водителя с блеском выполнял Тигран Салибеков. Но теперь Юлия сама решила сесть за руль. Она учится в автошколе и уже присматривает себе будущий автомобиль.

Вместе с подругой Юлия Салибекова отправилась в автосалон, чтобы выбрать машину по душе. Юлия пока не знает, какой марки автомобиль она хочет.

В микроблоге Салибекова поделилась видео, на котором запечатлено, как она едет за рулем «мазды».

«Тестирую «маздочку»! Но мне нужен совет! «Мазда» или «ниссан»?» — спросила Юлия Салибекова подписчиков.

Те ответили, что покупать лучше «тойоту» или «мерседес». Машины этих марок аудитория Салибековой считает самыми надежными.

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