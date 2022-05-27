«Ухудшенный вариант «Аншлага»: Шахназаров — о завравшейся Лободе

Журналист Михаил Шахназаров полагает, что к Светлане Лободе внимание было завышенным.

Михаил Шахназаров прошелся по Светлане Лободе в эфире программы «Полный абзац». Он не жалеет, что артистка покинула российский шоу-бизнес, поскольку ее талант и поведение — довольно сомнительны.

«Это невозможно смотреть. Вернее, можно смотреть как юмористическое шоу. Эдакий ухудшенный вариант «Аншлага». Помните, на пароходе люди катались, пытались смешить, братались с народом, раздавали автографы, несли ахинею. А где Регина Дубовицкая?» — сказал ведущий.

Также Шахназаров в эфире проекта зачитал сообщение от одного из слушателей. Он написал: «Жалею, что Лобода пела в новогоднюю ночь перед выступлением президента».

Отметим, что ранее смеялся над Светланой Лободой ее земляк Андрей Данилко (Верка Сердючка), который считает ее слезы на камеру фальшивыми, причем с плохой актерской игрой.

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