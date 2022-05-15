Грусть пропала? Наманикюренная и счастливая Лобода устроила танцы под телевизор

Совсем недавно певица появлялась перед поклонниками в максимально печальном виде.

Светлана Лобода в последнее время открыто демонстрирует в Сети свою скорбь. Звезда даже отказалась от макияжа и привычных наращенных или хотя бы накрашенных ногтей.

Однако теперь певица преобразилась. В своем телеграме Лобода показала дикие танцы под телевизор, на экране которого демонстрировали выступление группы Kalush Orchestra из Украины. Таким образом знаменитость выразила радость по поводу ее победы в конкурсе «Евровидение».

Судя по этим кадрам, жизнь у Лободы налаживается – она вспомнила про яркий маникюр и выглядела счастливой.

Напомним, 14 мая Турин встречал на «Евровидении» артистов со всего мира на песенном конкурсе. Россия в этом году не участвовала из-за наложенных на нее санкций.

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