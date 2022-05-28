Наконец-то! Суд поставил точку в бракоразводном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продлился всего год, а разборки экс-супругов идут уже несколько лет, с короткими перерывами. Ранее актриса обвинила «пирата Карибского моря» практически во всех грехах – злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии. Тогда на защиту Деппа встали его бывшие жены, заявив, что такого никогда не было. В итоге актер все-таки получил компенсацию за клевету в размере 50 млн долларов.
В апреле 2022-го Херд решила вновь вспомнить о бывшем муже. В суде она заявила, что во время отдыха в Австрии в 2016-м тогда еще ее муж применил насильственные действия. Залечить раны Херд захотела при помощи 100 млн долларов — именно такую сумму она потребовала в качестве компенсации.
Чем завершился очередной процесс – станет известно 31 мая. Именно в этом день суд огласит вердикт. Об этом сообщает CNN.
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