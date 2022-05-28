Наконец-то! Суд поставил точку в бракоразводном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продлился всего год, а разборки экс-супругов идут уже несколько лет, с короткими перерывами. Ранее актриса обвинила «пирата Карибского моря» практически во всех грехах – злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии. Тогда на защиту Деппа встали его бывшие жены, заявив, что такого никогда не было. В итоге актер все-таки получил компенсацию за клевету в размере 50 млн долларов.

В апреле 2022-го Херд решила вновь вспомнить о бывшем муже. В суде она заявила, что во время отдыха в Австрии в 2016-м тогда еще ее муж применил насильственные действия. Залечить раны Херд захотела при помощи 100 млн долларов — именно такую сумму она потребовала в качестве компенсации.

больше по теме Эмбер Херд действительно хотели исключить из «Аквамена», но Джонни Депп здесь не при чем Об этом рассказал один из руководителей студии Warner Bros.

Чем завершился очередной процесс – станет известно 31 мая. Именно в этом день суд огласит вердикт. Об этом сообщает CNN.

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