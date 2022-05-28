Редкий выход в свет: Орбакайте в нюдовом платье в пол и на шпильках предстала на ковровой дорожке

Певица после своего дня рождения щегольнула на музыкальной премии RU.TV. Она увильнула от журналистов, чтобы не отвечать на вопросы об Алле Пугачевой, которая находится в Израиле.

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она уже много лет строит карьеру на сцене, а также снимается в кино и играет в театре. В этом году певица активно гастролирует.

Она на днях отпраздновала свой день рождения. Артистка решила дать долгожданный концерт в Москве. Она исполнила свои хиты и даже песню Аллы Пугачевой. От шумной вечеринки звезда отказалась.

А вот 28 мая Кристина неожиданно появилась на музыкальной премии RU.TV. Она решила побывать на этом событии. На ковровой дорожке в этот вечер многие артисты предстали в нарядах розового цвета.

А вот дочка Примадонны на этот раз облачилась в платье в пол нюдового цвета с узором в виде перьев из стразами. Лук дополнили лодочки на шпильке телесного цвета. Орбакайте подчеркнула свою стройную фигуру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица, которой исполнился 51 год. К слову, она ускользнула от журналистов. Многие решили, что Кристина не хотела отвечать на вопросы про Аллу Пугачеву, которая уже несколько месяцев находится в Израиле.

«Очень красивая», «До чего изящная», «Выглядит изумительно», «Просто лебедь! Столько женственности в одном человеке», «Очень удачное платья», «Нежный образ», «Кристина еще все фору даст», «Наряд прям словно вторая кожа, но ни капли вульгарности», — стали писать пользователи Сети.

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