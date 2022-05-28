Отряд в розовом: Барановская пришла на премию RU.TV в платье с эффектом стройности, а МакSим — в комбинации

В Москве состоялась премия RU.TV, где собрались звезды отечественного шоу-бизнеса. Многие случайно отдали предпочтение нарядам в одном цвете.

В Москве долгое время не было светских мероприятий из-за пандемии. Отменялись премьеры, премии и фестивали. В этом году из-за ситуации на Украине также несколько месяцев не было громких мероприятий.

Но на днях состоялась премия «Жара», где артисты смогли выступить и получить заветные награды. А вот 28 мая состоялась Русская музыкальная премия RU.TV, где появилось много селебрити.

Так Юлия Барановская пришла на ковровую дорожку в роскошном платье в пол свободного кроя с резинкой на талии. Наряд цвета фуксии с легким мерцанием визуально стройнил.

Телеведущая решила покрасоваться перед фотографами, показав плечико. Она собрала волосы в небрежный низкий хвост. Еще утром Юлия бежала марафон со своими детьми, а вот вечером продемонстрировала свою женственность.

Но в этот вечер дресс-код соблюла не только она. Многие звезды выбрали яркий розовый оттенок нарядов. Так певица МакSим щегольнула в романтичном платье-комбинации с рюшами. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Поклонники пришли в восторг от того, как она выглядит.

Также в этот вечер в розовом пришли Ксения Бородина, Мария Погребняк и другие звезды. Только церемония позирования на ковровой дорожке заняла три часа. На премии появились также: Яна Рудковская, Кристина Орбакайте, Анна Айсти, Полина Гагарина и другие известные персоны, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

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