«Всей семьей»: Барановская в черном костюме вместе с детьми приняла участие в забеге

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она смогла построить успешную карьеру после расставания с Андреем Аршавиным. И даже трое детей не помешали ей вести передачи, посещать светские рауты и путешествовать.

Она каждый год ездит с наследниками на море, а также берет их с собой на красные дорожки. Недавно звезда отметилась на премии «Жара», где щегольнула в женственном наряде.

А вот 28 мая Барановская приняла участие в благотворительном забеге «Бегущие сердца». Обычно в нем участвует Наталья Водянова, но она не приехала в этом году.

Телеведущая оказалась на Красной площади с детьми: Арсением, Яной и Артемом. Она облачилась в черный спортивный костюм и сделала высокий пучок. Наследники были одеты с ней в одной гамме. К ним присоединился Митя Фомин, который также был не против пробежать большую дистанцию.

«Всей семьей на благотворительном забеге „Бегущие сердца“. Арсений пробежал 10 км под чутким контролем Фомина, спасибо Митя», — отметила Юлия.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие также поразились тому, как младший сын похож на папу. Он, к слову, тоже любит футбол. «Молодец! Арсений — вперед и к победам!», «Какой молодец. Так держать», «У вас чудесные сыновья», «Такой сладкий», «Парень прям копия папы», «Вот это семья! Спорт, бег — идеально», — прокомментировали пост подписчики.

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