«Макияжа никогда нет, голова немытая»: Дана Борисова назвала Марию Голубкину «запустехой»

По словам телеведущей, актрисе будто бы плевать, как она выглядит.

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ негативно высказалась об актрисе Марии Голубкиной.

«Голубкину встречала на мероприятиях и на тусовках. Запустеха такая. Как будто ей наплевать, как она выглядит. И целлюлит, и все на свете. Одежда всегда помятая, макияжа никогда нет, голова немытая». Дана Борисова

«Я всегда не накрашенная. Я за естественное удобство. Надо делать все, чтобы было тебе максимально удобно», — заявила в ответ Мария Голубкина.

Напомним, что Марии Голубкиной в прошлом году исполнилось 48 лет. Ранее она была замужем за телеведущим Николаем Фоменко.

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