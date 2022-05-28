«Макияжа никогда нет, голова немытая»: Дана Борисова назвала Марию Голубкину «запустехой»

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ негативно высказалась об актрисе Марии Голубкиной.
«Голубкину встречала на мероприятиях и на тусовках. Запустеха такая. Как будто ей наплевать, как она выглядит. И целлюлит, и все на свете. Одежда всегда помятая, макияжа никогда нет, голова немытая».
«Я всегда не накрашенная. Я за естественное удобство. Надо делать все, чтобы было тебе максимально удобно», — заявила в ответ Мария Голубкина.
Напомним, что Марии Голубкиной в прошлом году исполнилось 48 лет. Ранее она была замужем за телеведущим Николаем Фоменко.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.