«Осмысленно, целенаправленно и давно готовились»: Голубкина раскрыла секрет покинувших Россию звезд

Некоторые селебрити уехали за границу после того, как Россия начал спецоперацию на Украине.

С началом спецоперации на Донбассе, из России уехали многие представители шоу-бизнеса. Так, например, страну покинули Алла Пугачева и Максим Галкин, Иван Ургант, Ксения Собчак и ряд других медиаперсон. Правда, все они в один голос утверждают, что отъезд связан с отпуском, поэтому в скором времени обещают вернуться.

У актрисы Марии Голубкиной на этот счет свое мнение. Она не осуждает тех, кто уехал за пределы родины, при этом, сама уезжать никуда не хочет.

«Не осуждаю уезжающих. Кто спонтанно уехал, те будут возвращаться. А те, кто осмысленно, целенаправленно и давно готовились, я знаю людей, которые давно купили себе недвижимость за рубежом, значит, они хотели там жить — это их путь», — цитирует Голубкину news.ru.

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