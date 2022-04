Детство и личная жизнь: как сложилась судьба Николая Фоменко

Человек-двигатель, фонтан энергии и эмоций, экстремал, музыкант и харизматичный артист — это все он, Николай Фоменко, легендарный Фома из Ленинграда. По случаю юбилея артиста и шоумена «Телепрограмма» вспоминает основные вехи его биографии.

Детство

Недюжинный творческий запал возник внутри Фоменко не на ровном месте. Мальчик Коля появился на свет в интеллигентном Ленинграде в 1962 году в непростой семье: папа — известный ракетчик, мама — балерина из дворянского рода, которую в Вагановское училище определяла сама Галина Уланова.

Ни в сторону ракетостроения, ни в балет Николай не двинулся. Зато сызмальства начал заниматься в Театре юношеского творчества и играть первую скрипку во дворце пионеров. Уже тогда было понятно — его ждет сцена! В семь лет его пригласили на первую телесъемку в программу «Малышкина сказка». Так все и началось…

Семья

Четыре жены, пятеро детей и уже две внучки! Пять лет артист был женат на Елене Лебедевой. От брака осталась дочь Екатерина (40 лет), родившая двоих детей. Затем Николай десять лет жил с солисткой Людмилой Гончарук, родившей ему дочь Дарину (26 лет).

После Фоменко взял в жены Марию Голубкину. Отношения сопровождались разборками, и самое светлое, что осталось от них, — дочь Анастасия (23 года) и сын Иван (18 лет).

Четвертой женой актера стала Наталия Кутобаева — пресс-секретарь тогда еще губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. От этого брака у Фоменко родился сын Василий (12 лет).

Гонки

Еще одна страсть Николая — машины. В 1997 году вел телеигру «Перехват», в которой автолюбители угоняли машину, а сотрудники ГАИ искали их по спецприборам. Потом была программа «Экстремальные ситуации».

Вообще Фоменко и сам не прочь погонять: даже получил звание мастера спорта международного класса по автоспорту за победу в чемпионате России 2000 года по кольцевым гонкам. После Николай создал гоночную команду «Маруся» для участия в «Формуле-1». И в наше время, помимо развлекательных шоу, Николай ведет программы, посвященные дороге и авто, например, «Россия рулит!» (НТВ).

«Русские гвозди»

«Нашему народу столько всего обещано, а ему все мало!» — остроты Фоменко в эфире «Русского радио» стали отдельным видом искусства. А все начиналось с того, что успешно развивавшего телеканал ТВ-6 вместе с Иваном Демидовым продюсера Николая Фоменко пригласили на «Русское радио» в проект «Русские гвозди».

Совсем скоро он вывел программу в топ самых популярных шоу страны. Есть даже специальный сайт, где собраны все 520 шуток Николая за время работы на «Русском радио».

«Сирота казанская»

В кино у Фоменко семь десятков ролей, но одной из самых заметных остается образ дурковатого Коли в картине «Сирота казанская» (1997) Владимира Машкова. После актер снимался у Эльдара Рязанова («Старые клячи»), Юрия Мороза («Апостол»), Аллы Суриковой («Человек с бульвара Капуцинок») и других именитых режиссеров.

«Секрет»

Группа была создана 20 апреля 1983 года. Николай был одним из основателей и идейных вдохновителей коллектива (кроме него, это были Максим Леонидов, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов). По легенде, именно он, переписывая в тетрадку тексты песен The Beatles, обратил внимание на последнее слово в строчке «Listen, do you want to know a secret?» («Послушай, ты хочешь узнать секрет?»).

Николай и солировал, и играл на бас-гитаре и на скрипке, и еще писал тексты хитов, которые до сих пор поддерживают приподнятое настроение любой компании: «Привет», «Моя любовь на пятом этаже», «Алиса», «Домой!» и др. Группа существует до сих пор и дает концерты.

