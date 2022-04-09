«Мы обнялись»: Мария Голубкина заявила о примирении с Анастасией Волочковой после скандала

Актриса Мария Голубкина заявила, что помирилась с балериной Анастасией Волочковой, о которой ранее несколько раз нелестно отзывалась.

По словам Марии Голубкиной, они встретились с танцовщицей Анастасией Волочковой в одной из программ.

«Ее авторы нашли эфир, где я говорю: «Волочковой нужно взяться за ум». Анастасия в студии это посмотрела. Меня зовут. Я ей говорю: «Простите, я не подозревала, о чем пойдет речь. Ну, может, это мне надо взяться за ум». И мы обнялись». Мария Голубкина

Ранее Мария Голубкина во время одного из прямых эфиров в соцсетях со своими подписчиками говорила, что Анастасии Волочковой нужно перестать расслабляться. Актриса назвала Волочкову распущенной, сообщает vm.ru.

«Волочкова должна стать Сволочковой и в первую очередь начать думать о себе», — отмечала, в частности, Мария Голубкина.

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