Самостоятельная: Кудрявцева запечатлела, как дочка в спортивном костюме прыгает и веселится в игровом центре

Телеведущая поделилась трогательными кадрами. Она показала, как день провела ее наследница.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении. Блондинка ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Она также зачастую становится гостьей на премиях и фестивалях.

Недавно Лера отпраздновала свое 51-летие, встретившись с близкими друзьями. А на днях она стала ведущей премии, примерив яркий костюм ультрамаринового цвета.

А вот выходные Лера привыкла посвящать семье. Она не скрывает, что счастлива в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой три года.

Ходят слухи, что телеведущая собралась завести еще одного ребенка с помощью суррогатной мамы. А накануне она провела время с наследницей в игровом центре. Девочка в спортивном костюме цвета электрик покаталась с горох, попробовала скалолазание и даже похозяйничала на игрушечной кухне.

Мария все привыкла делась сама. Она не побоялась прокатиться на каруселях и потом прыгала на батутах, весело смеясь. Игорь и Лера наблюдали за ней и поддерживали, когда она пробовала силы, залезая на выступы со страховкой.

Поклонники восхитились дочкой телеведущей. Многие отметили, что она очень похожа на маму. «Какая классная», «Маша прям само солнышко», «Она у вас сама везде бегает, а мою не заставишь», «Она ваша копия с очень глубокими глазами цвета неба», «У вас даже вкусы в одежде одинаковые, уже видно», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!