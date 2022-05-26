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Стильная и обворожительная: Кудрявцева в костюме цвета электрик и лодочках предстала на премии с Дибровым

Телеведущая отметилась на премии First Ladies & Top Men Awards Russia. Она стала ведущей вечера.

Стильная и обворожительная: Кудрявцева в костюме цвета электрик и лодочках предстала на премии с Дибровым
Дмитрий Дибров и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении. Блондинка не скрывает, что любит свою работу. Она ведет не только передачу «Секрет на миллион», но и зачастую ее приглашают вести торжественные мероприятия.

Недавно Лера смогла отдохнуть с родными в Турции, а также отметила свой день рождения в компании Сергея Лазарева, поэтому вернулась к привычной работе.

25 мая Кудрявцева впервые за долгое время появилась на публике. Она посетила премию First Ladies & Top Men Awards Russia. Блондинка выбрала для такого случая яркий образ. Она предстала в костюме-тройке цвета электрик.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а брюки-дудочки вытянули силуэт. Лук дополнили бархатные лодочки в зеленом цвете. Лера стала ведущей вечера с Дмитрием Дибровым.

Лера Кудрявцева и Дмитрий Дибров. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит 52-летняя звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Стильная, умная и обворожительно красивая женщина!», «Шикарный костюм у вас, Lera, синий цвет вам очень идет», «Лера, ты стильная модная красотка. обожаю тебя», «Не узнала Диброва», «Вы супер! Прекрасно выглядите», «Очень стильно! Лера, у вас сногсшибательная фигура», — стали писать подписчики.

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