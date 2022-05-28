Просто леди: Шубская в топе и брюках в полоску появилась с Овечкиным на вечеринке в честь сына

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов в России. Он признавался, что мечтает получить олимпийское золото. А также спортсмен хочет, чтобы у него появилась дочка.

Вместе с женой Анастасией Шубской он уже растит двоих сыновей: трехлетнего Сергея и малыша Илью, которому 27 мая исполнилось два года. Лишь недавно хоккеист приехал в Москву и воссоединился с семьей после нескольких месяцев разлуки.

В честь дня рождения младшего наследника пара устроила грандиозный праздник. Они предпочли организовать вечеринку в стиле мультика «Три кота».

Для именинника были приглашены аниматоры, устроила фотозона и придуманы конкурсы, а взрослых развлекали шампанским, разнообразными закусками и опасными конкурсами. Овечкин-старший, например, бесстрашно запустил руку в коробку с крокодилом. В заключении праздника прошла бумажная дискотека.

Шубская для такого случая облачилась в костюм с принтом в полоску. Она подчеркнула свою тонкую талию благодаря топу и брюкам клеш. Жена Овечкина предпочла элегантный летний образ вечернему платью.

Именинник весь вечер бегал в светлом костюме с модным жакетом. Он получил в подарок игрушечный автомобиль, на котором покрасовался перед гостями. Рядом с ним был и брат, который тоже с радостью играл.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Шубская. Многие одарили комплиментами дружную семью. Супруги поразили публику своим праздником.

«Просто феерично», «Просто классная семья! Приятно смотреть», «Ох, Настенькая, какая вы красотка», «Вы даже в таком наряде выглядите словно леди», «Мальчики у вас прелестные», «Не пара, а эталон», «Веселый праздник получился», «Как классно, что вы такие вечеринки для детей устраиваете», «Жена Овечкина особенно хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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