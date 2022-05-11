Семейный уикенд: Шубская в косухе и узких джинсах отдохнула на природе с сыновьями Овечкина

Жена Александра Овечкина решила провести время в компании родных. Они даже оказались на ферме с животными.

Анастасия Шубская является женой хоккеиста Александра Овечкина. Пара уже много лет живет вместе. У них подрастают сыновья: Сергей и Илья. Спортсмен не скрывает, что мечтает о дочке.

Влюбленные живут в просторном доме в США, но регулярно приезжают на родину. Еще зимой Шубская приехала в Москву с детьми, а вот ее муж находится в командировке, но всегда с ней созванивается.

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За последние несколько недель Анастасия успела повидаться с папой, а также своими сестрами. Она посетила могилу мамы Веры Глаголевой. Примечательно, что свободное время жена Овечкина посвящает прогулкам, но порой видится с подругами и ходит на вечеринки.

Накануне Шубская встретилась с сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. Они с детьми отправились гулять в парк. Старший сын спортсмена предстал в пуховой стеганой куртке. Он катался на самокате.

Сама Анастасия отметилась в узких черных джинсах, водолазке и косухе. Они набрели на ферму с козами, овцами и барашками.

«Какая овечечка милая! Ты меня сразу признала? Не надо мою куртку есть! Все! Ты какая-то наглая оказалась», — сказала жена хоккеиста.

Но прогулка завершилась, когда пошел дождь. Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у Овечкина очень стройная жена. «Какая дружная семья», «Ой, вы такая худенькая», Сережа — копия папы, особенно когда улыбается«, «Приятно видеть, что вы с сестрами такие сплоченные», — прокомментировали кадры подписчики.

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