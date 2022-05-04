Такие разные: Шубская без макияжа запечатлелась на кухне с подросшими сыновьями Овечкина

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Она уже давно обрела счастье с хоккеистом Александром Овечкиным. Пара вместе уже больше пяти лет. Они воспитывают двоих детей: трехлетнего Сергея и годовалого Илью.

Спортсмен не скрывает, что мечтает о дочке. Супруги живут в США, но регулярно приезжают в Россию. В этом году еще зимой возлюбленная спортсмена оказалась в Москве с наследниками.

Обычно свободное время Шубская посвящает детям или родным. Она видится с папой и сестрами. А недавно светская львица повеселилась на вечеринке с Любовью Успенской и другими артистами.

Пока Овечкин занят на соревнованиях и тренировках, его жена водит детей на секции и зачастую гуляет с ними. А 3 мая она поделилась домашними кадрами. Анастасия была без макияжа. Она сидела на кухне с сыновьями, держа младшего на коленках.

«Сережа, помаши», — попросила Шубская.

В итоге и младший сын понял и помахал в камеру. В отличие от брата у него не такие густые волосы и округлые глаза. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что старший сын похож на дедушку, а вот младший на папу. «Ну что за чудесные малыши», «Бывают же такие молодые и красивые мамы», «Братья, а такие разные», «Сережа очень вырос», — прокомментировали кадры подписчики.

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