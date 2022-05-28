Макаревич объяснил, почему не обращает внимания на комментарии под фото с Пугачевой и Гребенщиковым

По словам музыканта, у него нет желания кормить ботов.

Певец Андрей Макаревич в программе «Настоящее время» заявил, что не обращает внимания на комментарии под своим нашумевшим фото в соцсетях с певицей Аллой Пугачевой и музыкантом Борисом Гребенщиковым из Израиля.

«Просто под фотографией, где вы с Аллой Борисовной Пугачевой и Борисом Борисовичем Гребенщиковым прочитал комментарий: «Ну это же люди, которые с западной культурой жили в России». Много лайков собрал комментарий», — заявил ведущий.

«Я где-то месяца, наверное, два назад все комментарии отключил. Ботов кормить у меня нет желания. Мир сильно поляризовался. Кто меня поддерживает во взглядах и чувствах — они меня итак поддерживают. Я это знаю. Кто не согласен – мне мало интересны. Не имею желания вступать с ними в дискуссию. Меньше всего интересует человек, кто подписан над фотографией». Андрей Макаревич

Напомним, что Андрей Макаревич уехал в Израиль. Оттуда он не раз делал гневные заявления в адрес соотечественников.

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