«Так обстоят дела»: Макаревич назвал «неожиданными условиями» свое пребывание в Израиле

Музыкант Андрей Макаревич в «Телеграм» поздравил всех своих многочисленных подписчиков и поклонников с 53-м днем рождения группы «Машина времени».

«Друзья мои. В неожиданных условиях происходит 53-й день рождения «Машины времени». Но что поделаешь. Так обстоят дела. Выпейте за наше здоровье. Оно нам еще понадобится. Увидимся». Андрей Макаревич

Напомним, что Андрей Макаревич уехал несколько месяцев назад из России. Вместе с женой журналисткой Эйнат Кляйн и сыном он находится в Израиле.

При этом Андрей Макаревич за последнее время сделал несколько нелестных высказываний о россиянах и родной стране. Его концерты в России отменены.

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