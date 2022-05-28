«Так обстоят дела»: Макаревич назвал «неожиданными условиями» свое пребывание в Израиле

Музыкант Андрей Макаревич в «Телеграм» поздравил всех своих многочисленных подписчиков и поклонников с 53-м днем рождения группы «Машина времени».
«Друзья мои. В неожиданных условиях происходит 53-й день рождения «Машины времени». Но что поделаешь. Так обстоят дела. Выпейте за наше здоровье. Оно нам еще понадобится. Увидимся».
Напомним, что Андрей Макаревич уехал несколько месяцев назад из России. Вместе с женой журналисткой Эйнат Кляйн и сыном он находится в Израиле.
При этом Андрей Макаревич за последнее время сделал несколько нелестных высказываний о россиянах и родной стране. Его концерты в России отменены.
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