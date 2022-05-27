«Когда я просыпался»: Пугачева готовила Преснякову фирменный салат

Владимир Пресняков — первый зять Аллы Пугачевой. К Примадонне певец всегда относился уважительно. В интервью каналу «Муз-ТВ» певец признался, что скучает по фирменному салату Аллы Борисовны, который она делала специально для зятя.

«Она чумовая теща и делает потрясающий салат. Ну, у меня был любимый салат, который она готовила, притом я ни разу не ел ничего вкуснее. Салат из яйца. И раньше, когда я просыпался, все время он был готов. Это было чудно. Спасибо, Аллочка, за это!» — рассказал Владимир.

Сейчас Алла Борисовна находится в Израиле вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми. Примадонна собирается вернуться в России уже в сентябре.

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