«Серега, чтоб тебе икалось!»: Королеву ждал богатый стол с креветками, суши и вялеными черри у Киркорова

А муж поп-дивы Сергей Глушко не пришел на фуршет.

Наташа Королева побывала в гостях у поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова. Правда, на фуршет певица пришла одна без мужа-танцовщика Сергея Глушко. Так, артистка объяснила отсутствие Тарзана тем, что у него репетиции и он не может отлучиться.

При этом в личном микроблоге Наташа Королева показала, какой богатый стол для нее накрыл бывший муж Примадонны — он просто ломился от яств из ресторана. Тут закуски на любой вкус: и японская кухня — суши с лососем, креветки, роллы, лимончики к рыбе, традиционные болгарские угощения. Королева просто заверещала от восторга, пожалев, что ее муж пропустил такое пиршество.

«Стол в честь дорогой гостьи!» — отметил поп-король. «Стол просто королевский, чем я заслужила?» — вопрошала певица. «Ты же в первый раз у меня в гостях», — тут же нашелся Филипп Бедросович. «Серега, чтоб тебе икалось. Жаль, что ты не пришел со своими репетициями, а здесь вся полезная еда, между прочим», — заверещала от восторга Королева, предвкушая дегустацию блюд.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!