Получал деньги не только за концерты: Шахназаров разоблачил Макаревича его же оружием

Музыкант, оскорбляющий Россию много лет, оказывается, делал это не бесплатно.

Андрей Макаревич не раз оскандалился своими заявлениями в адрес России и ее граждан. Один из последних выпадов касался уехавших из страны Максима Галкина и Аллы Пугачевой, когда он обозвал земляков мудачьем. Сам музыкант периодически делится в Сети своими наблюдениями, и одно из таких попало в поле зрения журналиста Михаила Шахназарова.

Шахназаров у себя на YouTube-канале процитировал публикацию Макаревича про дискредитацию со стороны публики в Сети, которую сам он именует «обсиранием»: «Если обсер длится более двух недель – это всегда инспирированное организованное мероприятие. Не бесплатное». И предложил экс-лидеру «Машины времени» ответить на вопрос:

«На протяжении скольких лет Андрей Вадимович, вы, обсирали Россию? Не более двух недель, лет! То есть выходит, вы получали деньги не только за концерты, но и за многолетнее обсирание? Вы разочаровываете, Андрей Вадимович».

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