«Возвращение – история с нехорошим концом»: Галкину и Макаревичу советуют не приезжать в Россию

Многие российские знаменитости, уехавшие из страны, переживают непростые для них времена. Журналист и блогер Михаил Шахназаров абсолютно уверен: артисты, певцы и прочие деятели шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро начнут возвращаться обратно.

По его мнению, они просто не смогут поддерживать привычный образ жизни: за рубежом у них не так много способов заработать. Ведь их основной зритель – российские граждане, так что и Максим Галкин, и Андрей Макаревич, и другие рано или поздно захотят вернуться. По мнению Шахназарова:

«Возгласы будут такими: «Мы приехали, чтобы изменить ситуацию, чтобы изнутри взорвать Мордор». Нет, вы приедете зарабатывать бабки, которые вам не особо хотят платить ваши бывшие почитатели. Ребята, для вас возвращение – это история с не очень хорошим концом. И на Украине вас сразу все эти Насти, Потапы, Дорны и «Океаны Эльзы» пошлют на три буквы», — сообщает издание «РИА ФАН».

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