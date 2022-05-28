«Кто такой?»: Макаревич впервые дал хлесткий ответ Шахназарову

Вот уже несколько месяцев Андрей Макаревич находится в Израиле, периодически поливая грязью Россию. Недавно лидер «Машины времени» и вовсе заявил, что вернется на родину, когда «Россия станет нормальной». Все эти высказывания проходят просто так. Например, все слова музыканта тщательно разбирает публицист Михаил Шахназаров.

На этот раз Макаревич решил впервые ответит ему, посвятив публикацию в соцсети.

«Ну, наконец-то! Некто М. Шахназаров (кто такой?), коему уже не первый месяц не дает покоя факт моего существования, сообщил человечеству, что я, оказывается, «лил грязь на Россию за деньги»! Мысль, конечно, не докручена. Надо было – «за деньги немецкой, английской и японской разведок»!» — написал Макаревич в своей соцсети.

Шахназаров не промолчал.

«Макаревич лил г…вно на Россию годами. Отсюда и вывод», — отметил журналист.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров высказался о Наргиз, которой запретили въезд в Россию.

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