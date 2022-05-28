«Мы обязательно это сделаем»: Евгений Плющенко рассказал о подготовке ледового шоу в ДНР

По словам двукратного олимпийского чемпиона, сейчас все еще в процессе.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в беседе с Teleprogramma.pro о подготовке ледового шоу в ДНР.

«У нас все в процессе еще. Когда там все восстановится, будет побезопаснее, то мы с удовольствием туда поедем. Я свою позицию озвучил. Министр спорта Олег Матицын поддержал меня, поэтому приедем обязательно». Евгений Плющенко

При этом Евгений Плющенко заметил, что сроки пока точно невозможно прогнозировать. «Необходима безопасность. Это раз. Все-таки это большое мероприятие. Надо, чтобы спортсмены согласились туда поехать. Я всегда «за». Мы обязательно это сделаем», — заявил Евгений Плющенко.

Напомним, что Евгений Плющенко еще в марте объявил, что собирается поехать в ДНР с ледовым шоу. Его идея была с энтузиазмом встречена в спортивных кругах.

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