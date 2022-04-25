Рудковская в пудровом платье в пол и модном пальто предстала на красной дорожке с Плющенко и сыном

Яна Рудковская уже много лет является одной из главных персон в отечественном шоу-бизнесе. Она продюсирует Диму Билана и других артистов. Также светская львица помогает мужу Евгению Плющенко создавать красочные ледовые шоу.

Блондинка частая гостья на показах и светских раутах. При этом она успевает воспитывать детей: девятилетнего Александра, которого называют Гном Гномыч, и годовалого Арсения.

Обычно Яна устраивает дома приемы. Недавно она показала, как украсила особняк к Пасхе. А вот 25 апреля супруги впервые за долгое время вышли в свет вместе. Они появились на премьере мультфильма «Суворов».

Для такого случая светская львица облачилась в пудровое платье в пол и модное пальто с поясом. Плющенко был в черном костюме с рубашкой в тон. А вот Гном Гномыч щегольнул в худи Dior и брюках с лампасами.

«А не пойти ли нам на „Суворов“? Я была на Союзмультфильме когда он был только в зародышевом состоянии! А сегодня уже премьера», — поделилась Рудковская.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие осыпали Яну комплиментами. «Красивая, дружная семья», «Шикарная пара», «Какие вы шикарные», «Как вырос Саша! Такой большой», «Самая яркая и красивая семья, младшего не хватает», — прокомментировали пост подписчики.

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