«Я думаю, что всему свое время»: Авербух оценил перспективы Плющенко организовать шоу в ДНР

Как отметил хореограф, он не видит ничего предосудительного в идее коллеги.

Хореограф Илья Авербух высказал свое отношение к идее фигуриста и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести ледовое шоу в ДНР.

«Я вспоминаю, как мы не раз проводили шоу в Донецке, там прекрасный Ледовый дворец, где мы выступали. Я думаю, что всему свое время». Илья Авербух

По словам Ильи Авербуха, настанет время и все кругом успокоится. Тогда, как сказал хореограф, он не видит ничего предосудительного организовать шоу в Донецке, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что еще в марте Евгений Плющенко выступил с инициативой провести ледовое шоу в ДНР. Министерство спорта России сейчас прорабатывает инициативу фигуриста.

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