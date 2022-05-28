Наргиз Закирова вышла на связь с поклонниками и станцевала под песню о «золотой клетке»

Певица несколько дней назад была депортирована из России в Узбекистан.

Певица Наргиз Закирова в «Телеграм» вышла на связь со своими подписчиками. На кадрах она сидит в одном из кафе Ташкента. При этом ее ногти цвета флага Украины.

Исполнительница станцевала под песню о «золотой клетке». В ней, в частности, есть такие слова: «Золотая клетка, клетка золотая. Мы живем спокойно, в небе не летая».

«Приветствую всех. Как настроение?», — спросила Наргиз Закирова своих подписчиков.

Напомним, что последние месяцы Наргиз Закирова провела в Ташкенте. Оттуда она выкладывала в Сеть неоднозначные посты о ситуации на Украине.

После недавнего приезда в Россию Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово и депортирована в Узбекистан. Ей запрещено на протяжении пятидесяти лет появляться в России.

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