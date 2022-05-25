Запрещен въезд на 50 лет: Наргиз Закирова сможет появиться в России не раньше 2072 года

Певице Наргиз Закировой запрещено въезжать в Россию до 2072 года. К тому моменту ей будет, если звезда, конечно, доживет до столь преклонных лет, 101 год. Ее адвокат Бахром Исмаилов получил на руки соответствующее постановление.

Кроме того, он подтвердил, что Наргиз Закирова, у которой есть гражданство США, пришлось улететь обратно в Узбекистан прямо из аэропорта Домодедово. Уголовное дело против нее не возбуждено. В своих постах она выражала личную позицию, сообщает «СтарХит».

«У меня есть само решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что против нее введут подобные меры». Бахром Исмаилов

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