СМИ: Наргиз Закирова задержана полицией в аэропорту «Домодедово» после прилета из Ташкента

По поступившей информации, певица Наргиз Закирова после прилета из Ташкента якобы была задержана в московском аэропорту «Домодедово». Также уточняется, что в самое ближайшее время она может быть депортирована в Узбекистан, сообщает vesti.uz.
Напомним, что примерно месяц назад Наргиз Закирова покинула Россию. После этого она сделала несколько противоречивых постов в соцсетях.
Позже Наргиз Закирова отмечала, что проводит время в Узбекистане вместе со своей семьей. Она отмечала, что не торопится приезжать в Россию.
Добавим, что Наргиз Закирова в марте 2020 года подписала договор с продюсером Виктором Дробышем. Именно он должен был реанимировать ее покатившуюся под откос в последние годы карьеру.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.