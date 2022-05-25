СМИ: Наргиз Закирова задержана полицией в аэропорту «Домодедово» после прилета из Ташкента

В самое ближайшее время она может быть депортирована в Узбекистан.

По поступившей информации, певица Наргиз Закирова после прилета из Ташкента якобы была задержана в московском аэропорту «Домодедово». Также уточняется, что в самое ближайшее время она может быть депортирована в Узбекистан, сообщает vesti.uz.

Напомним, что примерно месяц назад Наргиз Закирова покинула Россию. После этого она сделала несколько противоречивых постов в соцсетях.

Позже Наргиз Закирова отмечала, что проводит время в Узбекистане вместе со своей семьей. Она отмечала, что не торопится приезжать в Россию.

Добавим, что Наргиз Закирова в марте 2020 года подписала договор с продюсером Виктором Дробышем. Именно он должен был реанимировать ее покатившуюся под откос в последние годы карьеру.

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