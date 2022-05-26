Певица Наргиз Закирова появится в эфире российского телевидения 28 мая на канале «Звезда» в одной из программ. Так во всяком случае уверяет телеграм-канал «НеМалахов».

«Интересное кино. Певицу Наргиз из России изгнали, но программу 28 мая на канале «Звезда», где она в жюри, никто не отменил и даже не сделал перемонтаж, чтобы вырезать ее реплики и комментарии. Странно транслировать певицу как ни в чем не бывало, да еще и на патриотическом канале — как-то вне логики», — говорят создатели канала.

больше по теме Запрещен въезд на 50 лет: Наргиз Закирова сможет появиться в России не раньше 2072 года Адвокат исполнительницы Бахром Исмаилов получил на руки соответствующее постановление.

Напомним, что Наргиз Закирова последние несколько месяцев находилась в Узбекистане. Оттуда в соцсетях она сделала несколько крайне противоречивых постов о ситуации на Украине.

Несколько дней назад Наргиз Закирова прилетела в Россию, но была депортирована обратно в Узбекистан. Ее адвокат получил на руки бумагу, согласно которой въезд в Россию ей закрыт до 2072 года. К тому моменту исполнительнице, если она доживет, будет 101 год.

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