«И снова брошенка»: Тигран Салибеков намекнул на разрыв с Юлией Белой

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков вновь испытывает разочарование в любви. Его скоротечный роман со звездой проекта, эффектной брюнеткой Юлией Белой завершился.

Тигран дал понять, что инициатива разорвать отношения исходила от Юлии.

В микроблоге он рассказал, что вернулся в мужскую спальню.

«Я снова в мужской, — написал Тигран Салибеков. – И снова брошенка. Да, что ж такое-то, а!?»

Напомним, многодетный отец вернулся на «Дом-2» после разрыва с женой Юлией Салибековой. Пара развелась после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

На проекте Тигран Салибеков пытается забыть жену и встретить новую любовь, но пока и первое, и второе у него получается неважно.

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