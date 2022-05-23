«Мир! Дружба! Жвачка!»: Тигран и Юлия Салибековы из «Дома-2» помирились ради сыновей

Бывшие супруги Тигран и Юлия Салибекова смогли найти общий язык и договориться о воспитании детей.

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков накануне покинул «Поляну» и отправился на серьезный разговор с бывшей женой и матерью троих своих сыновей Юлией Салибековой.

Он был настроен позитивно и очень надеялся, что ему удастся найти общий язык с Юлией и тремя сыновьями Роланом, Эльдаром и Багратом. Дело в том, что старшие мальчики не хотели общаться с папой из-за обиды на него.

Но, судя по всему, Юлия Салибекова смогла найти для сыновей нужные слова. И в ее планы совершенно не входило ссорить детей с их отцом Тиграном Салибековым.

Во время встречи Юлия и Тигран сумели найти компромисс и достигли договоренностей по поводу воспитания сыновей. Об этом счастливый Тигран Салибеков сообщил в микроблоге, впервые за долгое время увидевшись со всеми тремя сыновьями.

«Мир! Дружба! Жвачка! Ура! Очень рад, что мы нашли общий язык. Я вообще не спал, а машина грязная. Знаю», — написал Тигран Салибеков в соцсети.

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